GİRDAP Operasyonu’nda 252 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen GİRDAP Operasyonu’nda hakkında gözaltı kararı bulunan 252 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın talimatları ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığı’nın koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda toplam 50 ilde GİRDAP Operasyonu gerçekleştirildi.

Hakkında gözaltına alınma kararı bulunan 264 şahıstan 252’si yakalanarak gözaltına alındı. 12 şahsın ise yakalama faaliyetleri devam ediyor.

Gözaltında bulunan 252 şüpheliden; 110’u emniyetten, 13’ü savcılıktan, 3’ü mahkemeden, 65’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 61 şüpheli ise tutuklandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 17 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, 16 adet av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 2 adet samuray kılıcı, 2 adet polis telsizi, 2 adet polis yeleği ve 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet hücum yeleği ve 1 adet süngü, 184 bin TL, 25 bin 800 ABD doları, çok sayıda sahte doktor raporu, çok sayıda senet, çek, ajanda, tapu vb. belge ele geçirildi.