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Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı

Antalya’da bir kişinin park halindeki motoru sürükleyerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 30.07.2022, 17:23
Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı

Antalya’da bir kişinin park halindeki motoru sürükleyerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlyas Çetin, kendisine ait 07 LUE 24 plakalı motosikletini evinin önüne park etti. Park halindeki motosiklet, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah tekrar motosikletini kullanmak isteyen Çetin, park ettiği yerde bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, bir kişinin motosikletini çaldığını belirleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde bir kişi motosikletin yanına geliyor. Ardından gidon kilidini kıran şüphelinin daha sonra üstüne bindiği motosikleti itekleyerek götürdüğü görülüyor.

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