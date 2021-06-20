Gıda kuryesini tekme tokat dövdü

Antalya’nın Serik ilçesinde gıda paketi kuryeliği işinde çalışan 19 yaşındaki gencin yanına gelen saldırgan, kuryeyi dakikalarca tekme tokat dövdü. Kurye genci hasmına benzettiğini söyleyen şahıs tarafından öldüresiye dövülüp 21 günlük iş göremez raporu alan kurye paket teslim ettikten sonra yanına yaklaşıp önce başını okşayan kişinin bir anda vurmaya başlayıp yere yatırdığını ve yerde de teklemediğini, dişlerinin kırıldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Serik ilçesinde önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede bir işyerinde paket kurye olarak çalışan Oğuzhan Güner, önceki gün akşam saatlerinde verilen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Paketi teslim edip binadan ayrılan Güner’in, kısa süre sonra yanına gelen bir kişi başını okşayıp elini omzuna atarak yürümeye başladı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen genci hazırlıksız yakalayan saldırgan bir anda yumruk ve tekmelerle genci yere düşürdü. Yerde de genci tekmelemeye devam eden saldırganın elinden genci çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan ve 21 gün iş göremez raporu verilen gencin vücudunda morluklar oluştu ve dişi kırıldı. Saldırganın gencin yanına gelip elini omzuna atması ve bir anda saldırıp yere düşürdüğü anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırgan uzaklaşırken genç hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra çalışamadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyleyen Oğuzhan Güner, bir iş yerinde gıda peket kurye işinde çalıştığını belirterek, "Malum bir sipariş geldiği zaman aramak zorundayım. Aradığımda bir numarayı bayan çıkmıştı karşıma. Paketi verdiğimde afiyet olsun dedim döndüm. Bana saldıran şahısların hasımları varmış galiba. O esnada mahallede dolaşıyorlarmış. Beni kalıbımdan hasımlarına benzetiyorlar. Daha sonra dükkanın önüne geliyorlar ve saldırıyorlar. Dişim kırık, yüzümde ve kafamda, kollarımda yaralar var. Epilepsi hastalığım da var ve defalarca darbe aldım saldırı anında. Şikayetçiyim. ’Saldırı anında bana gel abi kardeş gibi konuşalım. Bu olaylar neden oluyor’ dedi ve beni koltuğunun altına aldı, başımı okşamaya başladı. Tabi ki benim bir suçum olmadığını bildiğim için hiç korkmadım yani. Sonra darp etmeye başladı. Direk yere yatırdı beni, tekmelemeye başladı. Dişim kırıldı, iki senedir tedavi görüyorum epilepsi hastalığımdan dolayı. Yeni yeni atlatıyordum, inşallah bundan sonra artmaz hastalığım. Olay sonrası araya birkaç büyükler girdi, özür dilenmesi için. Ama benim psikolojim iyi değil. Geceleri uyuyamıyorum” şeklinde konuştu.

Anne Ayşe Güner ise, “Benim çocuğumdan paket istemişler. Benim oğlumu döven kişinin yakınlarıymış paket isteyen. Paketi teslim ettiğinde kadından paketi almış. Sonra adam bunu takip etmiş. Buna ‘sen nasıl benim yengeme paket götürürsün’ diye, benim oğlum da, ‘benden istedi ben de götürdüm’ demiş. Çocuğuma bir vurmada yüzüne yere yıkmış. Tekme, tokat dövmüş. Polise ve hastaneye gittik. 21 gün darp raporu aldık. Ben kendim bile bir tokat vurmamışken, benim kapımın ağzında hangi cesaretle döver, şikayetçiyim” diye konuştu.