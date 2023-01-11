Gıda denetimi sonrası 2,5 milyon TL’ye yakın ceza kesildi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 2022 yılında işletmelerde yapılan gıda denetimlerinde 170 adet idari para cezası kararı karşılığında toplam 2 milyon 236 bin TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda gıda işletmelerine yönelik; gerek rutin olarak, gerekse ihbar ve şikâyet üzerine denetim ve kontrollerini devam ettiriyor. Bu kapsamda 2022 yılında birçok işletmeye gıda gereksinimlerini yerine getirmediği için cezai işlem uygulandı.

“170 adet ceza karşılığı 2 milyon 236 bin TL idari para cezası uygulandı”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Gıda sektörünün insanların hayatlarını etkileyen en temel faktörlerinden biri olduğunun farkındayız. Amacımız bu farkındalığın gıda sektöründe çalışan vatandaşlarımızdan tüketicilere, üreticilere ve gelecek neslimize kadar tüm vatandaşlarımızda oluşmasıdır. Henüz geride bıraktığımız 2022 yılında Samsun ili genelinde bulunan 11 bin 862 adet gıda işletmesinde 19 bin 955 denetim yapılmış ve 170 adet idari para cezası kararı karşılığında toplam 2 milyon 236 bin 334 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan bu denetimlerde, 1192 numune alınmıştır. Analizi yapılan gıda numunelerinden 1143 adet numune gıda mevzuatına uygun bulunmuş, 49 adet numunenin analiz sonucu ise gıda mevzuatına aykırı bulunarak idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

Müdür Sağlam şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız tarafından 2022 yılı içerisinde Alo 174 Gıda hattına yapılan ihbarlar neticesinde 720 bildirim alınmış olup, yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi sonucunda 71 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz genelinde bulunan 704 adet yem işletmesinde toplam 781 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Başta buğday unu, fındık ve fındık ürünleri olmak üzere 368.123.792 kg gıda ve yem maddeleri ihracatı gerçekleştirilmiş olup yine şubemiz tarafından gerçekleştirilen gıda ve yem ithalat miktarımız 1.701.490.392 kg’dır. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu görevleri kapsamında Samsun ilinde 4071 işyerine ‘Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkol Alkollü İçkiler Satış Ruhsatı belgesi’ verilmiştir.”

Eğitim faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren tüm kantin, yemekhane, kafeterya, çay ocağı vb. gıda işletmesi çalışanlarından 510 kişiye yönelik ‘Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları, Gıda güvenliği ve İnsan Sağlığının korunması’ konulu eğitim düzenlendiğini belirten Sağlam, "Yine gıda güvenilirliği, gıdaya bulaşabilen tehlikeler, gıdanın korunması ve gıda israfının önlenmesi konularında 506 öğrenciye eğitim verilmiştir. Fırıncılar federasyonu ile gerçekleştirilen protokol kapsamında ekmek ve ekmek fırını çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirilmiştir. 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında gıda israfını engellemek ve bilinçlendirmek amacıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi yemekhanesinde 7.sınıf öğrencilerin katılımıyla ‘Bayat Ekmek Pizza Yarışması’ düzenlenmiştir. Bu bağlamda konu ile ilgili denetim, eğitim ve birçok çalışmalarımızı 2023 yılında da hız kesmeden ve titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.