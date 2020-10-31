Gezmeye giden öğrenciler kaza yaptı: 3 yaralı
KASTAMONU’DAN CİDE İLÇESİNE GİDEROS KOYUNA GEZMEYE GİDEN AZERBAYCANLI ÜÇ ÖĞRENCİ, KAZA YAPTI. KAZADA 1’İ AĞIR 3 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YARALANDI.
Kastamonu’dan Cide ilçesine Gideros koyuna gezmeye giden Azerbaycanlı 3 öğrencinin otomobil şarampole devrildi. Kazada 1’i ağır 3 üniversite öğrencisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Cide ilçesine gezmek için giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 BM 884 plakalı Chevrolet marka otomobil, Cide ilçe girişinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. Kazada Kastamonu Üniversitesinde eğitim gören ve gezmek için Cide ilçesine gittikleri öğrenilen Orkhan Novruzov, Elnur Mırzayev ve Gurban A. Azerbaycanlı öğrenciler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan ve bilinci kapandığı öğrenilen Orkhan Novruzov, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, kazayı görüntülemek isteyen basın mensubunu da zor kullanarak görüntü almasını engelledi.
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