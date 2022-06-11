banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı

Kocaeli’de geziye giden kursiyerleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Asayiş 11.06.2022, 11:49
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı

Kocaeli’de geziye giden kursiyerleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Yalakdere Akçat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 41 K 3283 plakalı midibüs, yağmur sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada midibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, midibüsün gezi için İznik’e doğru seyir halinde olduğu ve çini kursu kadın kursiyerlerini taşıdığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur