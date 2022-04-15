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Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Asayiş 15.04.2022, 14:40
Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.