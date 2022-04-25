Gezi Parkı davasına 30 dakikalık ara verildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada mikrofonda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle yarım saatlik ara verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada duruşma savcısı celse arasında mütalaasını açıklamıştı. Açıklanan mütalaada, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın ’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilirken, 6 sanığın ise ’Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mütalaada ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan ve olayların organizatörleri oldukları öne sürülen sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dava dosyalarının ayrılarak, yakalama kararı infazlarının beklenmesi talep edilmişti.

Duruşmaya ara verildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Nisan’da görülmeye başlanan davanın karar beklenen duruşması bugün kaldığı yerden devam ediyor. Duruşmaya Osman Kavala SEGBIS aracılığıyla bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Kavala’nın eşi Ayşe Buğra’nın yanı sıra CHP’li bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak yer aldı.

Duruşma, sanık avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmalarıyla devam ederken, duruşma salonundaki mikrofonda oluşan teknik bir sorun nedeniyle duruşmaya 30 dakikalık bir ara verildi. Aranın ardından sanık avukatlarının savunma yapmasıyla duruşma görülmeye devam edilecek.