Gezi için geldikleri Kocaeli’de ölümden döndüler: 7 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’ye geziye gelen 12 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Yolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T. yönetimindeki 34 FTG 397 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araçta bulunan 13 kişiyi çıkardı. Yaralanan 7 kişi ise ambulanslara alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, minibüste bulunan kişilerin gezi için Kocaeli’ye geldikleri ve yabancı uyruklu turist oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.