Geri manevra yapan vincin altında kalan bekçi hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir inşaat alanında bekçilik yapan şahıs, geri manevra yapan vincin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Orhan Gök Mahallesi’ndeki bir site inşaatında meydana gelen olayda N.A. idaresindeki Manito adı verilen vinç, geri manevra yaptığı sırada Mehmet Tuğra (58) isimli inşaat bekçisine çarptı. Tuğra vincin altında kalırken, 112’ye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Tuğra’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tuğra’nın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda vinç operatörü N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.