Geri manevra yapan tırın altında kaldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geri manevra yapan tırın altında kalan konuşma engelli vatandaş yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Y.’nin kullandığı 06 BZP 245 plakalı tır, geri manevra yaptığı sırada bulvar üzerinden pazar yerine doğru yürüyen Nuri V.’yi fark etmedi. Tonlarca ağırlıktaki tır talihsiz adama çarptı. Nuri V. çarpmanın etkisiyle yere düşerken, tır sürücüsü vatandaşa çarptığından habersiz geri manevrasına devam etti. Yerden kalkamayan adam, tırın dorse kısmının tekerinin altında kaldı. Sürücü ise olayı gören vatandaşların ikazı ile tırı durdurdu. Tekerin altında kalarak yaralanan Nuri V.’nin yardımına çevredekiler koştu. Tırın altından kurtarılan yaralı, 112 ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bulvar üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada , Nuri V.’nin yolda yürüdüğü görülüyor. Tırın tekeri, kurtulma çabası boşa çıkan talihsiz adamın üstünden geçiyor.