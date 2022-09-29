Geri manevra yapan otomobil yayaya çarptı

Ankara’nın Sincan ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 214. Sokak’ta geri manevra yaparak giden bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Çetin’e çarptı. Kazada kolundan yaralanan Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sincan Fatih Hastanesine kaldırılarak kolu alçıya alındı.

Ömer Çetin, yoldan kontrollü olarak karşıya geçerken geri geri gelen bir aracın kendisine çarptığını belirterek, "Kaza sonucunda kolum kırıldı. İnsanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Tek şeritli yolda geri geri gelinmemesi lazım. İhmalden dolayı olan bir şey. Elimizle ekmek yiyorum, mağdur oldum. Trafikte dikkatli olunması gerekiyor" diye konuştu.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.