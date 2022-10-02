Isparta’da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Karaağaç Mahallesi 1822 Sokak üzerinde, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K. yönetimindeki 32 FM 520 plakalı kamyonet geri manevra yaptığı sırada yolda yaya olarak bulunan Turan Yetkin’e (81) çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Turan Yetkin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kamyonetin altından çıkarılan cenaze Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan polis kazayla ilgili inceleme başlattı.