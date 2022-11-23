Geri manevra yapan kamyon otomobilin üzerine çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek’in Babadağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında geri manevra yapan kamyon sürücüsü, arkasındaki otomobili fark etmeyerek aracın üzerine çıktı.

Meydana gelen kazada Durmuş Korkmaz ve İsmet Güner isimli vatandaşlar ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan İsmet Güner (53) hayatını kaybederken, diğer yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.