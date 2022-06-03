Geri geri giden minibüs 5 yaşındaki Meryem’i hayattan kopardı

Adıyaman’da evlerinin önünde oyun oynadığı esnada geri geri giden minibüsün altında kalan 5 yaşındaki Meryem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanılan feci olay kameralara ise saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi 409 Sokak içerisinde bulunan evlerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Suriyeli Meryem Genco, geri geri gelen Abuzer Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüsün altında kaldı. Küçük çocuğa çarptığını fark eden Abuzer Y., araçtan hemen inerek küçük kızı aracın altından aldı. Sürücü Abuzer Y., kucakladığı Meryem Genco’yu zaman kaybetmeden araca bindirerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Meryem Genco, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi daha sonra hastane morguna alındı. Yaşanılan feci olay kameralara saniye saniye yansırken hayatını kaybeden Meryem Genco’nun 3 çocuklu olan Fatma ve Halit Genco çiftinin en büyük çocukları olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.