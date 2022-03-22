Geri geri gelen sürücü kazaya neden oldu: 3 kişi hafif şekilde yaralandı

Çatalca’da kavşağı kaçırınca geri geri gelen otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyükçekmece Çatalca yolu Muratbey mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CZG 879 plakalı aracın sürücüsü S.A kavşağı kaçırınca geri geri gelerek, kavşağa girmeye çalıştı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen C.A kontrolündeki 34 AH 7150 plakalı otomobil, geri geri gelmeye çalışan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen 2 araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya neden olan araçtaki 1 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı şahsı sıkıştığı yerden çıkardı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.