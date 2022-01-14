Geri geri gelen aracın altında kaldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geri geri manevra yapan hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen yayaya çarptı. Aracın altında kalan yaya, yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Çarşamba’nın Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Z. yönetimindeki 55 ABY 166 plakalı hafif ticari araç, geri geri manevra yaptığı sırada yol kenarında yaya olarak yürüyen H.S.’ye çarptı. Çarpma sonucu yaya H.S., aracın altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ilk müdahalesiyle hafif ticari aracın altından çıkartılan kazazede, 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.