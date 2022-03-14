Geri geri gelen aracın altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı

Karabük’te sokakta yürüyen yaşlı kadın, geri geri gelen hafif ticari aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşil Mahalle Ahmet Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. Oktay K. idaresindeki 78 BU 913 plakalı ticari araç, sokaktan geri geri çıktığı sırada yolda yürüyen Asiye Yıldız’a (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek bir süre aracın altında sürüklenen yaşlı kadın, çevredekilerin fark etmesi üzerine duran aracın altından çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız’ın hayati tehlikesi bulunurken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.