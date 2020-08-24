Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
BURSA'DA PLASTİK VE KAĞIT ATIKLARIN BULUNDUĞU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. GÖKYÜZÜNE YÜKSELEN SİYAH DUMANLAR ŞEHRİN BİR ÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜRKEN, VATANDAŞLAR SIÇRAMA İHTİMALİNE KARŞIN ARAÇLARINI UZAKLAŞTIRMANIN DERDİNE DÜŞTÜ. YANGIN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİNİN HUMMALI ÇALIŞMASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.
Bursa’da plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülürken, vatandaşlar sıçrama ihtimaline karşı araçlarını uzaklaştırmanın derdine düştü. Yangın Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Veysel Karani Mahallesi 4.Veysel Sokak’daki bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, depodaki plastik ve kağıt atıklar bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yanıcı maddelerin tutuşmasıyla gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Bursa’nın bir çok yerinden görülen dumanlar, mahalle sakinlerini de korkuttu. Sokak ve çevredeki vatandaşlar, araçlarını kaçırmak için yoğun çaba sarf etti. Yangın Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Küçükbalıklı ve Gençosman’dan 7 araçla müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın söndürme çalışmalarına tesise geri dönüşüm atığı getiren çekçekçiler de yardım ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma devam ediyor.
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