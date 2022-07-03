Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 23 araç ve 40 personelle müdahale etti. Orman İl Emniyet Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve araçlarıyla da müdahale edilen yangın ekiplerin çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki heyet yangın söndürme işlemlerini takip etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çok şükür yangın kısa zamanda kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı. Tüm ekiplerimize göstermiş oldukları yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fabrika sahiplerimize ve çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ediyor.