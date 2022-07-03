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Geri dönüşüm tesisinde yangına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Asayiş 03.07.2022, 21:51
Geri dönüşüm tesisinde yangına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yanığına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait çok sayıda itfaiye aracı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ettiği yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) da destek verildi. Yangında söndürme işlemleri devam ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın sırasında oluşan duman ise kentin birçok noktasından görüldü. Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınan yangın bölgesinde ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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