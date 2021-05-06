Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi atık toplama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.