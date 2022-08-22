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Geri dönüşüm tesisinde yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Asayiş 22.08.2022, 13:15
Geri dönüşüm tesisinde yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, itfaiye ve polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramaması için önlem aldıktan sonra söndürme çalışmalarına başladı.

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