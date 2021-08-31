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Geri dönüşüm kamyonu alev alev yandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde geri dönüşüm kamyonu yolda yandı. Yanan kamyon itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Asayiş 31.08.2021, 19:29
Geri dönüşüm kamyonu alev alev yandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde geri dönüşüm kamyonu yolda yandı. Yanan kamyon itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Güngörmez Mahallesi’nden aldığı geri dönüşüm atıklarını taşıyan geri dönüşüm kamyonu Saray yolu üzerinde bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kamyonun alev alması arkasında seyreden otomobil sürücülerinin kameralarına yansıdı.

Yanan kamyonun söndürme çalışmaları yapıldığı sırada lastiklerinin patlaması korkuya yol açtı.

Geri dönüşüm kamyonu çıkan yangında küle dönerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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