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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Asayiş 22.10.2021, 13:19
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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