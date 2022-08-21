banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Adana’da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Asayiş 21.08.2022, 00:50
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Adana’da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti.

Yangın, 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yorumlar (0)
25°
açık