Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesi sınırlarında bulunan, geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrika işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hazırlıklarının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Yangının büyük olmasından dolayı çevre illerden de destek ekipler yönlendirildi.

Öte yandan geri dönüşüm fabrikasındaki yangını döndürme çalışmaları devam ederken yangın dron ile görüntülendi. Dumanların gökyüzünü kapattığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.