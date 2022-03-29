Geri dönüşüm fabrikasında çıkan dumanlar havadan görüntülendi!

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesi sınırlarında bulunan, geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrika işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hazırlıklarının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Yangının büyük olmasından dolayı çevre illerden de destek ekipler yönlendirildi.

Öte yandan geri dönüşüm fabrikasındaki yangını döndürme çalışmaları devam ederken yangın dron ile görüntülendi. Dumanların gökyüzünü kapattığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hazırlıklarının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Fabrikanın depo bölümlerini saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

Havadan görüntülendi

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangını döndürme çalışmaları devam ederken yangın dron ile görüntülendi. Dumanların gökyüzünü kapattığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.