banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku
Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku
Mansur Yavaş'tan harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama
Mansur Yavaş'tan harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama
Amasya kirazına coğrafi işaret
Amasya kirazına coğrafi işaret

Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Asayiş 22.07.2022, 02:18
Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese birçok ilçeden takviye itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
açık