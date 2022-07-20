Gercüş’teki kayıp çoban sağ bulundu

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde hayvanlarını otlatmak için evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 15 yaşındaki Yaşar Solmaz isimli çoban, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 18 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde Gercüş’ün Seki köyünde hayvanlarını otlatmak için evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 15 yaşındaki Yaşar Solmaz isimli çoban, jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde 20 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyü kırsalında sağ olarak bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çobanın ailesi, evlatlarına kavuşma mutluluğu yaşayarak, arama çalışmalarını yürüten jandarma ekiplerine ve köy halkına teşekkür etti.