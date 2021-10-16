banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü

Gercüş’te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yol adeta savaş alanına dönüşürken, 6 kişi yaralandı.

Asayiş 16.10.2021, 09:46
Gercüş’te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yol adeta savaş alanına dönüşürken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gercüş ilçesi Çevreyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz şoförlerinin ismi öğrenilemeyen Batman istikametinden gelen 34 BDZ 729 plakalı Renault Megan otomobil Gercüş Çevreyolu kavşağında 34 PR 8309 plakalı Kia marka otomobile çarptı ve daha sonra durmayan araç lastikçide namaz kılmaya çalışan bir ailenin Peugeot marka hafif ticari aracına çarparak durabildi. Hızını alamayan aracın lastikçide namaz kıldıktan sonra arabaya bindikleri sırada çarpmanın etkisiyle aynı aileden 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp yaralı Fatma, Fikri, Netice, Mustafa, Zümrete, Ahmet Adıgüzel’i Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1