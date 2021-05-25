banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den 8. video: Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüştüm
Sedat Peker'den 8. video: Reşat Hacıfazlıoğlu ile görüştüm
Kripto para yatırımcılarını uyardılar: Takip etmeyin kaybedersiniz
Kripto para yatırımcılarını uyardılar: Takip etmeyin kaybedersiniz
Büyükçekmece'de
Büyükçekmece'de
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
Euro tarihi rekorunu yeniledi!

Gercüş’te saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde karayolunda saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 25.05.2021, 17:32
Gercüş’te saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde karayolunda saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza 16:00 saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Başar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Gercüş’ten Batman istikametine gitmekte olan Nurettin Durmaz idaresindeki saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, Başar köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Üzerindeki samanlarla birlikte devrilen kamyonun sürücü koltuğunda sıkışan Nurettin Durmaz ve beraberinde bulunan Şemsettin Çimen ve Berat Durmaz yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise kaza yerinde önlem alarak inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
21°
açık