Gercüş’te saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde karayolunda saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza 16:00 saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Başar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Gercüş’ten Batman istikametine gitmekte olan Nurettin Durmaz idaresindeki saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, Başar köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Üzerindeki samanlarla birlikte devrilen kamyonun sürücü koltuğunda sıkışan Nurettin Durmaz ve beraberinde bulunan Şemsettin Çimen ve Berat Durmaz yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise kaza yerinde önlem alarak inceleme başlattı.