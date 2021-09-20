Gercüş’te kardeşler arasındaki arazi tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 2 kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada yeğen, amcasını silahla yaraladı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, ağabey Mehmet Emin K. ile kardeşi Sabri K. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında Mehmet Emin K.’nin oğlu Uğur K. (19) elindeki tabancayla amcası Sabri K.’ye 3 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Yaralı Sabri K. özel araç ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Amcasını vurarak yaralayan yeğen Uğur K. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Sabri K. ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.