Gercüş’te karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan kamyonet ve minibüsteki 4 kişinin kurtarılması için Gercüş Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri seferber oldu.

Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve Serin köyünün yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu minibüsteki 4 kişi ve bir kamyonet yolda mahsur kaldı. Minibüs sürücüsü Nevaf Aslan’ın yetkililerden yardım istemesi üzerine Gercüş Kaymakamlığı İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerince köy yolu ulaşıma açılarak, minibüsteki 4 kişi ve kamyonet kurtarıldı. Kurtarılan minibüs şoförü Aslan, "Gercüş Kaymakamımız Server Sinanoğlu ve Özel İdare Müdürü Salih Orak ve Özel İdare Şantiye Şefi Emin Soyvural’a teşekkür ederim" dedi.

İlçede dün akşam saatlerinde kar nedeniyle kapanan Gökçepınar, Seki ve Serin köyünün yolu da ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.