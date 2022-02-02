Gercüş’te karbonmonoksit gazından zehirlenen inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde ısınmak için kulübenin içerisinde kovada odun yakan inşaat bekçisi, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesinde eski Gercüş devlet hastanesi yıkım inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bekçilik yapan Ramazan Ekinci (23) gece ısınmak için kulübenin içerisinde kova içinde odun yaktı. Ekinci, kovayı gece kaldığı kulübeye aldı. Ekinciyi sabah kulübede hareketsiz halde gören işçiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.112 sağlık ekipleri Ekinci’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ekinci, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan işçiye burada da yapılan müdahaleler yetersiz kalınca Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildiği öğrenildi.