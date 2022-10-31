Gercüş’te karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.

Gercüş ilçesinde mangalda ateş yakan ve daha sonra ısınmak için odaya bırakan 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay, Gercüş ilçesine bağlı Çukuryut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Işık (88), imam nikahlı eşi Fikriye Yaman (73) ve ziyaret amaçlı yanlarına gelen torunları Ahmet Işık (17) gece ısınmak için mangalda ateş yaktı, daha sonra mangalı odaya aldılar. Komşuları tarafından olayın fark edilmesinin ardından, odanın camları açılarak havalandırılıp, jandarma ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. 112 sağlık ekipleri Işık ailesine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ağır olan 88 yaşındaki Ahmet Işık Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. Firiye Yaman ve torunu 17 yaşındaki Ahmet Işık Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran 17 yaşındaki Ahmet Işık, Gercüş Devlet Hastanesinde yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürüldü. Ahmet Işık ve Fikriye Yaman daha sonra Batman’da bulunan bir özel hastaneye sevk edildi.

Zehirlenen 3 kişinin hayati tehlikelerin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.