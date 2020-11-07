Gercüş’te gıda zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde aynı aileden 3 kişi yedikleri yemekten zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlardan biri hayatını kaybederken, 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Olay Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Yassıca köyünde bir aile yedikleri akşam yemeğinden sonra fenalaşarak zehirlendi. Zehirlendiğini fark eden Adil Akburak, 112 acil ekiplerini arayarak durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek burada yapılan müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Fahriye Akburak (55) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehirlenme dolayısıyla ölen Fahriye Akburak otopsi için Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. Ölen kadının eşi Adil Akburak (51) ve 26 yaşındaki özürlü çocukları Savaş Akburak’ın ise durumların iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.