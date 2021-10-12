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Gercüş’te çıkan yangında 250 dönümlük alan hasar gördü

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 250 dönümlük alan yandı.

Asayiş 12.10.2021, 11:26
Gercüş’te çıkan yangında 250 dönümlük alan hasar gördü

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 250 dönümlük alan yandı.

Edinilen bilgilere göre, Güzelöz köyünde bağ ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk önce köylüler müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında çok sayıda üzüm bağı, badem ve incir ağaçlarının bulunduğu 250 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Yangına müdahale eden 1 kişi ağır yaralandı

Güzelöz köyünde söndürme çalışmasına destek veren ve ateşin ortasında kalarak dumandan etkilenen köylülerden 63 yaşındaki Mehmet Doğan dumandan zehirlenip bayıldı. Köylülerin yardımı ile baygın halde bulunan Doğan, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Mehmet Doğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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