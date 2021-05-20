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Gercüş’te bir kişiyi akrep soktu

Batman’ın Gercüş ilçesinde ilçesinde akrep sokması sonucu hastaneye kaldırılan 1 kişi tedavi altına alındı. Gercüş ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde arazide çalışan İsmail Öner (45) akrep soktu. Akrebin soktuğu Öner, yakınları tarafından tedavi için Gercüş Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisi başlanan Öner’in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Asayiş 20.05.2021, 16:56
Gercüş’te bir kişiyi akrep soktu

Batman’ın Gercüş ilçesinde ilçesinde akrep sokması sonucu hastaneye kaldırılan 1 kişi tedavi altına alındı. Gercüş ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde arazide çalışan İsmail Öner (45) akrep soktu. Akrebin soktuğu Öner, yakınları tarafından tedavi için Gercüş Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavisi başlanan Öner’in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İsmail Öner, "Bağda arkadaş ve kardeşlerimle çalışırken birden ayağıma ani bir ağrı girdi ayakkabımı çıkardım pantolonumun paçasını biraz yukarı çektiğimde akrebi gördüm ve hemen akrebi öldürdüm ve arkadaşım tarafından hemen hastaneye geldik burada tedavi altına alınarak hemen müdahale yapıldı. Şuan sağlık durumun iyi ani müdahale yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.
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