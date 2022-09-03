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Gercüş’te 2 yamaç paraşütçüsü yere çakılarak ağır yaralandı
Batman’ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken yere çakılan 2 kişi ağır yaralandı. Karayolu ortasına çakılan paraşütçülerin hayati tehlikelerinin olduğu bildirildi.
Asayiş 03.09.2022, 13:49
Batman’ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken yere çakılan 2 kişi ağır yaralandı. Karayolu ortasına çakılan paraşütçülerin hayati tehlikelerinin olduğu bildirildi.
Kaza, Batman’ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban ve (41) Ali Özkan (48) havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan paraşütçülere kaza yerinde müdahalede bulundu. Ağır yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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