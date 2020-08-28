Genel Kolluk ve Özel Güvenlik İşbirliği Entegrasyonu Projesi uygulamaya geçti
GENEL KOLLUK VE ÖZEL GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ ENTEGRASYONU PROJESİ (KAAN) ÜLKE GENELİNDE FAALİYETE GEÇTİ.
Genel Kolluk ve Özel Güvenlik İşbirliği Entegrasyonu Projesi (KAAN) ülke genelinde faaliyete geçti.
KAAN uygulaması ile özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere görev yapılan tüm alanlarda etkinliğin ve iletişimin artılması hedefleniyor. Böylece etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunulması amaçlanıyor. Pilot il olarak seçilen İstanbul’da uygulamaya başlanan KAAN Projesi, sonrasında 30 büyükşehir statülü ilde hayata geçirilmişti. Projenin kalan 51 ilde uygulamaya geçirilmesi için KAAN projesinde görev alacak ve gerekli koordineyi sağlayacak genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri eğitimleri tamamlandı. KAAN Uygulaması 5 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ülke genelinde 2 bin 503 ayrı noktada 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeli ile yürütülmeye başlandı.
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|60
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|34
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|34
|56
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|34
|53
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|34
|46
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|34
|45
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|34
|43
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|34
|42
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|34
|36
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|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
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|38
|60
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|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
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|54
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|38
|53
|10. Osasuna
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|52
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|51
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|49
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|42
|14. Eibar
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|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
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