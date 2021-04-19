banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Genco Erkal ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması kapsamında ifade verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma açılan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Asayiş 19.04.2021, 15:33
1
Genco Erkal ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması kapsamında ifade verdi

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye geldi.
Erkal, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına verdiği ifadenin ardından adliye önünde açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçı Twitter’daki 7 tane paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını söyleyerek “Hiçbirinde cumhurbaşkanına hakaret diye bir şey söz konusu değil. Ben de onlara benim işimin politik tiyatro yapmak olduğunu, 60 yıldır bu işi yaptığımı, dünyanın her yerinde haksızlıklara, baskılara, adaletsizliğe, bağnazlığa, karşı olduğumu ve bu düşüncelerimi açıkladığımı hem sahneden hem de sosyal medyadan, bunları anlattım. Başkanlık sistemine karşıyım dedim. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıyım, insanların düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına karşıyım, doğanın katledilmesine ve betonlaştırılmasına karşıyım dedim. Yoksulları daha yoksul kılan bu acımasız bozuk düzene karşıyım, bir de laik bir ülke de din olgusunun bu kadar ön plana çıkarılmasını ve sürekli bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım dedim” şeklinde konuştu.

banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
orta şiddetli yağmur