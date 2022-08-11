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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il valisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile yapılan toplantıda alınan kararları içeren “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” konulu genelge va

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il valisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile yapılan toplantıda alınan kararları içeren “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” konulu genelge valiliklere gönderildi.

Asayiş 11.08.2022, 14:18
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il valisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile yapılan toplantıda alınan kararları içeren “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” konulu genelge va

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 il valisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile yapılan toplantıda alınan kararları içeren “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” konulu genelge valiliklere gönderildi.

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