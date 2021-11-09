Son Dakika
Tunus’ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışma sonucu polis karakolu ateşe verildi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresinin 10 Kasım Çarşamba günü gece yarısına kadar uzatıldığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresinin 10 Kasım Çarşamba günü gece yarısına kadar uzatıldığını açıkladı.
Asayiş 09.11.2021, 10:29
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresinin 10 Kasım Çarşamba günü gece yarısına kadar uzatıldığını açıkladı.