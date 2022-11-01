Gençlerin tramvay hattında tehlikeli oyunu kamerada

Başakşehir’de bir grup gencin birbiri ile girdiği iddia nedeniyle tramvay hattındaki tehlikeli oyunu diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde gençlerin tramvay hattındaki tehlikeli alana inerek koştuğu görüldü.

Başakşehir - Kirazlı tramvay hattında bir grup genç edinilen bilgiye göre, iddia uğruna tramvaydaki tehlikeli alana indi. Tramvay hattındaki tehlikeli alana inen gençlerin alanda koştuğu görüldü. Tehlikeli oyun ise diğer arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. O esnada herhangi bir tramvayın geçmemesi muhtemel faciayı önledi.