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Gençlerin tehlikeli merakı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de fotoğraf çektirmek uğuruna binanın çatısına çıkan kızlar, yürekleri ağza getirdi. Kızları görenler ’pes’ dedirtti. O anlar vatandaş kamerasıyla kaydedildi.

Asayiş 19.05.2021, 13:06
Gençlerin tehlikeli merakı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de fotoğraf çektirmek uğuruna binanın çatısına çıkan kızlar, yürekleri ağza getirdi. Kızları görenler ’pes’ dedirtti. O anlar vatandaş kamerasıyla kaydedildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkan iki genç kız, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekmeye başladı. Düşme tehlikesini hiçe sayan gençler tüm tehlikeleri görmezden gelip fotoğraf çekildi. Çatıda fotoğraf çekilen gençler, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gençler çekimleri bittikten sonra çatıdan indi.
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