Gençlerin otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu

Bursa’da 2 kafadar gencin otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kafadar genç gidecekleri yere otomobilde yer olmadığı için bagajda gitmeye karar verdi. Kendi canlarını tehlikeye atan 2 kafadar, ellerine aldıkları darbuka ile de yaşadıkları anı şenlendirmek istedi. Canlarını hiçe sayan gençlerin tehlikeli yolculuğuna arka koltukta oturan arkadaşları da eşlik etti. Giden aracın kapasını açarak, alkış tutmaya çalıştı.

Bir süre böyle giden gençler trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.