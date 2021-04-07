banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kim Kardashian da o listede!
Kim Kardashian da o listede!
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız
Kuzey Kore lideri Kim'den itiraf: Zor durumdayız

Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gezmeye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Asayiş 07.04.2021, 22:35
1
Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gezmeye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Yenimahalle Radar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (21) kiraladığı 34 RB 7485 plakalı Citroen marka otomobile 2 arkadaşını alarak gezmeye çıktı. Radar Caddesi’nde C.B.’nin kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtulurken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden ayrıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı az bulutlu