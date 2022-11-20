Gençlerin kavgasına aileler karışınca ortalık karıştı

Küçükçekmece’de iki kişinin kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı. Polis, sopa ve baltayla birbirine giren aileleri dağıtmak için havaya ateş açtı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada şahıslardan birinin arkadaşlarını çağırıp, toplu olarak karşı tarafı darp ettiği ileri sürüldü.

Daha sonra darp edilen genç gidip ailesine haber verdi. Bunun üzerine gencin ailesi de, oğullarını darp eden grubu kahvehanede basmasıyla ortalık karıştı. İki taraf da sopa ve baltalarla birbirine girdi. Olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri müdahale etmeye çalıştı ancak taraflar ayrılmayınca havaya ateş etti, kavgada darp sonucu iki kişi yaralandı.

Polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Ailelerin birbirine sopalarla saldırması ve polisin havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.