banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mahsun Kırmızıgül yılbaşı gecesi reytinglerde sınıfta kaldı!
Mahsun Kırmızıgül yılbaşı gecesi reytinglerde sınıfta kaldı!
Emeklilikte en düşük maaş 2 bin 500 TL oldu
Emeklilikte en düşük maaş 2 bin 500 TL oldu
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Visca, Trabzonspor’a yakın
Visca, Trabzonspor’a yakın

Gençlerin hayatını kaybettiği feci kaza son sürat geldi, o anlar kamerada

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği 2’si kadın 3 kişinin de ağır yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Asayiş 04.01.2022, 03:37
Gençlerin hayatını kaybettiği feci kaza son sürat geldi, o anlar kamerada

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği 2’si kadın 3 kişinin de ağır yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Feci kazanın adeta son sürat geldiği olayda Sultanhisarlı 21 yaşındaki 2 genç feci şekilde hayatını kaybederken üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki iki kadın ile bir erkek de yoğun bakıma alındı. Kazadan sonra Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde inceleme çalışması yapabilmesi için Aydın’dan bölgeye gelen jandarma ekipleri adeta etten duvar ördü.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Gece yarısı saat 00:20’de meydana gelen kaza, Nazilli’den Aydın istikametine seyir halinde olan Tolunay Yıldırım idaresindeki 09 Y 4627 plakalı otomobilin, Sultanhisar Salavatlı Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinden ana yola çıkan M.C. idaresindeki 20 ABH 717 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Tolunay Yıldırım (21) ile yolculardan Nuri Çetin (21) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcular F.Ç (20) ile üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.I.D. ve B.A. isimli kadınlar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Güvenlik çemberi altına alınan olay yerinin muhafaza edilebilmesi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan takviye kuvvet istendi. Kalabalık nedeniyle karayolunun trafiğe kapandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yeri incelemesi yapabilmesi için güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü. Çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılan gençlerin cesetleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Bu arada güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde facianın son sürat geldiği belirtildi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Yorumlar (0)
11°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Aston Villa 19 23
13. Brentford 19 21
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8